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13 Mayıs 2018 12:15

Sağanak yağış köylüleri sevindirdi

Yozgat’ta son bir haftadır etkili olan sağanak yağış bölge halkını ve köylüleri sevindirdi.

Sağanak yağış köylüleri sevindirdi

13 Mayıs 2018 12:15


Kış mevsiminde beklenilen yağış alamayan Yozgat’ta kuraklıktan dolayı endişe duyan köylüler yağmur duasına çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.


Yerköy Orhan Köyü çiftçilerinden Asım İnan, uzun süredir yağmur yağmasını beklediklerini belirterek, “Ekinlerimizin yağmura çok ihtiyacı vardı, bazı tarlalarda yani geçen yılda ekili olan tarlalarda yer yer kuraklıktan dolayı yangın zararı var. Son bir haftadır yağan yağmur sadece ekinlere değil ekili bütün ürünlere faydası oldu. Çiftçiler olarak yağışa çok sevindik. İnşallah devam eder. Ayrıca devletimizin açıkladığı buğday fiyatı makarnalık yani birinci sınıf buğday 1 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Bu açıklanan fiyat birinci sınıf sarı bursa diye tabir edilen buğdaya verildi. Bölgemizde genelde Rus diye tabir edilen buğdaydan ekiyoruz. TMO’ya götürdüğümüzde kalitesi düşük çıktığından kilosunu 1 lira 50 kuruşa değil, 80-90 kuruşa satamıyoruz.”dedi.


İsmail Bozkurt’ta benzer ifadeler kullanarak, “Kurak geçen bir kış mevsimi geçirdik. Mayıs ayının başlarında yağış olmaması ekinlerimiz kuruma noktasına getirmişti. Son birkaç gündür yağan yağmur çok şükür yangın endişemizi ortadan kaldırdı. Çevre köyümüzdeki yağmur dualarına bizlerde katıldık. Allah’a şükürler olsun dualarımız kabul oldu. İnşallah bundan sonra dolu ya da afat olmadan hasadımızı tamamlarız. Devletimiz buğday fiyatını açıkladı. İnşallah verilen fiyattan buğdayımızı satarız.”diye konuştu.


Yerköy Ziraat Odası Başkanı Bahri Yılmaz’da bir haftadır devam eden yağışların Yozgatlı çiftçileri sevindirdiğini belirtti. Başkan Yılmaz, “Yağışların tam zamanında yağdı. Kuraklık sebebiyle ekinlerimiz yangınla karşı karşıya kalacaktı. Çiftçilerimiz köylerde yağmur duasına çıkmıştı. Şükürler olsun dualarımız kabul oldu. İnşallah kazasız belasız bir hasat dönemi geçiririz. Ayrıca açıklanan buğday fiyatı birinci sınıf buğday üzerinden değerlendirileceği için biz çiftçileri memnun etti diyemeyiz. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek.”ifadelerini kullandı.




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