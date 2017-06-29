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29 Haziran 2017 14:39

Yozgat’ın Poyrazlı Köyü’nde Kafkas Şenliği

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı Köyü’nde bu yıl 19.

Yozgat’ın Poyrazlı Köyü’nde Kafkas Şenliği

29 Haziran 2017 14:39

su düzenlenen Kafkas Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.


Poyrazlı Köyü mesire alanında düzenlenen geleneksel Kafkas Şenliği’ne Boğazlıyan İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, kurum müdürlüleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile yurt içi ve yut dışından gelen çok sayıda Çerkez vatandaş katıldı.


Şenlik Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ile başladı. Şenlik öncesi kurulan kazanlarda kavurmalar pişirildi. Çerkezlerin yöresel yemeklerinden olan ve kahvaltıların kraliçesi olarak bilinen velibah ve fitgun, köyün gençleri tarafından evlerden toplanarak şenliğe katılan misafirlere ikram edildi. Genci, yaşlısı yüzlerce Çerkez vatandaş düzenlenen şenlikte adet ve geleneklerini devam ettirmenin ve gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşadılar. Şenlikte Kafkas oyunları gösterileri oynayan Çerkezler gönüllerince doyasıya eğlendiler. Şenliğe katılan Çerkez vatandaşlar, şenlikte amaçlarının, kendi örf, adet, gelenek, göreneklerini gelecek nesillere aktarıp birlik ve beraberliği kaynaştırmak olduğunu söylediler. Bu tür festivallerin geleneği, geleceğe taşıma anlamında değerli bulduğunu ifade eden Boğazlıyan İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, “Gençlerimiz, çocuklarımız örfümüzü, adetimizi, inancımızı, kültürümüzü buralardan öğreniyorlar. Bu anlamda bu tür festivallerin gençlerimize ve yeni nesillere kimlik ve kişilik kazandırması noktasında önemli roller olduğunu değerlendiriyorum ” dedi.


Poyrazlı Köyü muhtarı Hüseyin Şahingöz, bu yıl 19.sunu düzenledikleri şenlikteki amacın, değişik ülke ve değişik şehirlerde yaşayan vatandaşları bir araya getirip hasret gidermelerini sağlamak olduğunu söyledi. Şahingöz, “ Bu sene de şenliğimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şenlikte kültürlerimizin tanıtımı, yöresel yemekler, yöresel folklor çalışmaları yapılıyor. Sohbet muhabbet, hasret giderme ve birlik beraberliğin sağlanması sağlanıyor” şeklinde konuştu.




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