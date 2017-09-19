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19 Eylül 2017 23:05

Yozgat’ta hortum evlerin çatılarını uçurdu

Yozgat’ta akşam saatlerinde meydana gelen rüzgar ve hortum sonucu çok sayıda ev ve ahırda maddi hasar oluşurken birçok ağaç da kırılarak evlerin üzerine devrildi.

Yozgat’ta hortum evlerin çatılarını uçurdu

19 Eylül 2017 23:05


Yozgat merkeze bağlı Buzağcıoğlu köyünde akşam saatlerinde meydana gelen hortum sonucu 10 ev ve bazı ahırların çatıları uçtu. Çok sayıda ağaç kökünden sökülerek evlerin üzerine düştü. Şiddetli hortum köy içinden geçen elektrik iletim hatlarına zarar vererek elektrik kablolarının kopmasına yol açtı. Köyde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Can kaybının yaşanmadığı hortum sonrası köy evlerinde hasar oluşurken bazı iş makinelerinde de maddi hasara yol açtı.


Köy sakinlerinden Edip Dalgıç aniden gelen hortum nedeni ile zor anlar yaşadıklarını ve evlerinin zarar gördüğünü söyleyerek “Fırtına geldi, çatılarımızı uçurdu. Biz ağaç kesiyorduk. Ben böyle bir şey görmedim. Çok zor kurtulduk yoksa çatı üzerimize geliyordu” dedi.


Köy Muhtarı Gürsel Dalgıç ise hortumun 10-15 evin çatısını uçurduğunu söyledi. Dalgıç, “Hortum ağaçları kırdı, çatıları uçurdu, elektrik tellerini koparttı. Köy elektriksiz kaldı” şeklinde konuştu.


Hortum nedeniyle korktuğunu söyleyen Kezban Ekici isimli köy sakini de hortumun bir anda olduğunu ağaçların devrilip çatıların uçtuğunu söyledi.




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