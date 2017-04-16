Yozgat’ta oyunu kullanan vatandaşlar piknik alanlarına akın etti

Yozgat’ta sabah erken saatlerde anayasa değişikliğinin oylandığı referandum için oylarını kullanan vatandaşlar, Çamlık Milli Parkı’na akın etti. Oy sonrası kalan zamanlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar mangal yaparak gönüllerince eğlendi.

Oyunu kullandıktan sonra piknik yapmaya gelen Nusret Demir,"Sabah oylarımızı kullandık ve evlerimizde oturmak yerine piknik yapmayı tercih ettik. Hava çok güzel. Kış mevsiminin ardından ilk kez piknik yapma imkanı buluyoruz. Çocuklarımızla birlikte vakit geçirmeyi tercih ettik" dedi.

Dursun Yiğiter ise,"Havalar düzelmeye başladı. Birçok vatandaş gibi biz de oyumuzu kullandıktan sonra kalan zamanımızı değerlendirmek için Yozgat Çamlığı Milli Parkı’na geldik" şeklinde konuştu.

Mesire alanında, çocuklar ve gençler ise çeşitli oyunlar oynayıp bisiklet sürerek güzel havanın tadını çıkarttı.