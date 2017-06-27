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27 Haziran 2017 15:46

Ağaç budarken akıma kapılan genç öldü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ağaç budarken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Ağaç budarken akıma kapılan genç öldü

27 Haziran 2017 15:46


Edinilen bilgiye göre, bayram ziyareti nedeniyle İstanbul’dan Alaplı ilçesi Fındıklı köyündeki ailesinin yanına gelen Recep Yaman (27), evin önünde dalları elektrik tellerine temas eden ıhlamur ağacını budamak için ağaca çıktı. Ağacı budarken akıma kapılan Yaman, ağaçta asılı kaldı. Annenin çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşuları elektrik akımının kesilmesini sağlayarak, genci ağaçtan indirdi. Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Recep Yaman, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.




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