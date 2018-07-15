Alaplı’da trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametinde Alaplı yönüne hareket eden 06 JT 061 plakalı İlkay T. idaresindeki araca arkadan gelen 06 BCE 231 plakalı Ömer Ö. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Alaplı İtfaiye ekipleri ve Akçakoca Belediyesi Kaza Kırım ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Güler T., Ecem T., Mesut E., İlkay T. ve Ömer Ö. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle duble yolun Alaplı istikametinde trafik akışı durdu. Polis ekipleri kontrollü geçiş sağlayarak yolun bir kısmını trafiğe açarken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.