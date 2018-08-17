Başkan Demirtaş sporculara mangal partisi düzenledi

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ile birlikte futbol yaz okuluna katılan 95 çocuk için mangal partisi düzenledi Yaz spor okulunu tamamlayan çocuklar ve antrenörleri ile toplu fotoğraf çektiren Başken Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş daha sonra mangal partisine katılan çocukların aileleri ile sohbet etti. Daha sonra mangalın başına geçip eşi Işıl Demirtaş ile birlikte köfte kızartıp sporculara ikram eden Başkan Demirtaş, çocuklarla sohbet etti.

Gülüç’te göreve geldikten sonra özellikle gençlere büyük önem verdiklerini anlatan Demirtaş “2014 yılında göreve geldikten sonra her yaz döneminde futbol yaz okulumuzu açtık. Ve gençlerimizin spor yapmalarını sağladık. Ayrıca spor okuluna gelen gençlerimizden bir kuruş talep etmeden tüm malzemelerini biz temin ediyoruz. Sadece futbol yaz okulu değil, yıl içerisinde de tekvando, boks ve diğer spor branşlarında da çeşitli kurslar açılmasını sağladık. Çocuklarımızın zamanlarını bilgisayar oyunları başında geçirtmeleri yada kötü alışkanlıklar edinmelerini önlemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ailelerimizle birlikte belediye olarak çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Bu günde yaz futbol okulunun finalini her yıl olduğu gibi mangal partisi ile noktalıyoruz. Ben başta kurslarımıza katılan çocuklarımız olmak üzere, ailelerine, antrenörlerimize ve spor kulübü yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.