Karaelmas TÖMER öğrencileri kütüphaneyi ziyaret etti

Kütüphaneci Hasan Üstünkol tarafından verilen oryantasyon eğitiminde; katalog tarama, kütüphane hizmetlerinin tanıtımı, çorba hizmeti, 7/24 açık kütüphane, mobil kütüphane uygulaması, elektronik ve basılı kaynakların kullanımı, kaynağa erişim yolları, KTS (Kaynak Talep Sistemi) gibi birçok konu hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Öğrenciler daha sonra kendileri için özel oluşturulan kitaplıkta, Daire Başkanı Osman Demir ile sohbet ettiler. Demir; insanlara ve öğrencilere kütüphane aracılığıyla ulaşacakları bilginin doğru ve güvenilir bilgi olduğunun çok iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Demir, TÖMER öğrencilerinin de tüm kütüphane hizmetlerinden yararlanabileceğini sözlerine ekleyerek kütüphanenin sürekli geliştiğini ve gelişmeye de devam edeceğini belirtti.

Öğrenciler ise Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'nden duydukları memnuniyeti ifade etti ve 7/24 hizmet veren kütüphanenin imkânlarından faydalanabilecek olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirttiler.