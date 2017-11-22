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22 Kasım 2017 17:44

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden velilere çevre dersi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden velilere çevre dersi

22 Kasım 2017 17:44


Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre koruma konusundaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.


İlçe genelindeki okullarda geçen yıl öğrencilere yönelik olarak yapılan bilgilendirme toplantıları, bu kez velilerin katılımı ile yapılmaya başlandı. Gün içinde Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan toplantı ile öğrenci velileri, bitkisel atık yağlar, atık piller ve elektronik atıklar ve geri dönüşümleri, atık getirme merkezi ve gürültü kirliliği konusunda Çevre Mühendisi İlkay Kaynak tarafından bilgilendirildi.


Veliler, Kdz. Ereğli Belediyesi’nce hazırlanan “Atığın yolculuğu” belgeselini de izledi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü talep eden okullar da velilere yönelik bilgilendirme toplantılarını sürdürecek.




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