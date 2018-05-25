Meşaleler yakıp Galatasaray Bayrağı’nı göndere çektiler

Kdz. Ereğli Fen Lisesi’ndeki Galatasaraylı öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde toplanarak önce geçen yılın şampiyonu Beşiktaş’ın bayrağını indirdi ardından da 2017-2018 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın bayrağını göndere çekti. Meşaleler yakıp marşlar ve şarkılar eşliğinde kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlar, sevinç gösterisi yaptı. Öğrenciler geçen yıl başlatılan uygulamayı bu sezonda devam ettirdiklerini belirterek, şampiyon olan her takıma saygı duyacaklarını ve taraftarı olsada olmasa da bayrağını göndere çekeceklerini ifade ettiler. Galatasaraylı taraftarlar önümüzdeki sezonda bayrağın gönderde kalmasını diledi.