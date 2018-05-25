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25 Mayıs 2018 20:30

Meşaleler yakıp Galatasaray Bayrağı’nı göndere çektiler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren İbrahim Süheyla İzmirlioğlu Fen Lisesi geçen yıl başlattığı şampiyon takımın bayrağını göndere çekme uygulaması nedeniyle bu yıl şampiyon olan Galatasaray’ın bayrağını taraftarlar büyük bir coşkuyla göndere çekti.

Meşaleler yakıp Galatasaray Bayrağı’nı göndere çektiler

25 Mayıs 2018 20:30


Kdz. Ereğli Fen Lisesi’ndeki Galatasaraylı öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde toplanarak önce geçen yılın şampiyonu Beşiktaş’ın bayrağını indirdi ardından da 2017-2018 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın bayrağını göndere çekti. Meşaleler yakıp marşlar ve şarkılar eşliğinde kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlar, sevinç gösterisi yaptı. Öğrenciler geçen yıl başlatılan uygulamayı bu sezonda devam ettirdiklerini belirterek, şampiyon olan her takıma saygı duyacaklarını ve taraftarı olsada olmasa da bayrağını göndere çekeceklerini ifade ettiler. Galatasaraylı taraftarlar önümüzdeki sezonda bayrağın gönderde kalmasını diledi.




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