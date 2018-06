Ontemmuz ve Buldanlı Ayan’ı bağrına bastı

Dönem MHP Zonguldak Milletvekili Hamdi Ayan, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi Merkezde bulunan Ontemmuz Mahallesi ile Site Buldanlı Sokak’ta vatandaşlar tarafından meşale ve havai fişeklerle karşılandı.

Seçim çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, beraberinde 5.sıra Milletvekili Adayı Sebil Sümeyye Bıyıklı, İl Başkanı Metin Soydaş, Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner ve partililerin katılımıyla Ontemmuz Mahallesi ve Buldanlı Sokak’ta çok sayıda kalabalık eşliğinde karşılandı. Meşaleler ve havai fişeklerle karşılanan MHP Milletvekili Ayan, “Memlekete hizmet etme zamanı gelmişti, bizde arkadaşlarımızla yemin ettik” diyerek şöyle konuştu; “Bugün Buldanlı başka güzel, buradan herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Son 3-4 gündür o kadar tempo var ki Zonguldak’ta diğer siyasi partideki arkadaşlarımız seçim havasına girmiş bulunuyorlar. Bundan dolayı açıkçası bende sevinçliyim ama bir şeyi çok hareketli olmaya başladı. Biz TTK’ya işçi alınırken olmaz diyorlardı, Sayın Cumhurbaşkanı Zonguldak’a bin 500 işçi alacakmış, rakibimiz 5 bin işçi alacakmış inanamıyorum. TTK Zonguldak’ın olmazsa olmazıdır. Eski bir milletvekili şuanda mecliste ama 58. Maddeyi anlatmaya çalışıyor. Aslında yanlış anlaşılmış, TTK’nın sahaları o kadar büyümüş ki sadece bölünmesinden bahsetmişler. Bunu hiç kimse yemez. MHP’nin Genel Başkanı orada, işçilerin kendilerini madene kitlediğini unutmadık. Bunları söyledikten sonra bir yola çıktık. Dedik ki bir yeminiz var. Bu Zonguldak yeminiydi. Bir zaman sonra bu memlekete hizmet etme zamanı gelmişti, bizde arkadaşlarımızla yemin ettik. Dedik ki önce gönüllere gireceğiz. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. 21 yıldır kesintisiz siyaset yapıyorum.”

Vatandaşlar; ’sen Zonguldak’a lazımsın, içimizden birisin’

“Zonguldak’ın her tarafında bana “Sen Zonguldak’a lazımsın, sen bizden birisin, sen bizim ağabeyimizsin. İşte 21 yıllık siyasette durmak ve bu kelimeleri duymak çok güzel bir duygu. En büyük şereftir bu. 10 maddeden bahsettik. Her ilçeye kalkınma maddesi, hanımları unutmadık bir madde de onlar için yazdık. Gençlerimizi de unutmayarak bir istihdam paketi de onlara sağlayalım. Zonguldak’ta 24 Haziran’dan sonra değişime uğrayacak ve aynı kalmayacak. Sizlerin desteği ile her şey değişecek. Aynı zamanda yerel yönetime de adım atacağız. Sayın Belediye Başkanı oturmaya devam etsin, sıra onlara gelecek. Ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan kardeşlik duyguları içerisinde Zonguldak’a ayağa kaldıracağız. Patates tarlasına çevrilmiş Zonguldak’ı kalkındıracağız, madencileri unutmayacağız. Bu madenler de biz 5 bin şehit verdik. Kapatılsın mı diye şehit verdik. Mademki şehit verdik madenlere sahip çıkacağız.”

’Zonguldak’ta yapılan tahterevalli siyaseti bitsin’

“Zonguldak’ta 460 milyon TL para ithal kömüre gidiyor, bu ne demek oluyor, Rusya, Ukrayna Avusturya ülkelerine para gidiyor. TTK çok önemlidir. TTK’nın kapatılmaması için önüne geçmeye çalışıyoruz. Zonguldak ülkenin bir lokomotifidir. Zonguldak’ta yapılan tahterevalli siyaseti bitsin. Bu kardeşiniz burada, Zonguldak’ta Ak Parti, CHP ve MHP şuanda öyle gözüküyor. Seçilecek olan milletvekilleri ile beraber çalışıp Zonguldak’a gelmeyenleri şikayet edeceğim. Çalışmayanları önünüze atacağım. Bu şehirde yaşadım, bu şehirde ekmek kazandım. Bu şehir geri kalmayı hak etmiyor. Burada anılarım ve acılarım var. Sahip çıkacağız. Diğer milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız adım adım, karış karış geziyorlar. Hepsinden Allah razı olsun.”