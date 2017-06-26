Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 00:56

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

26 Haziran 2017 00:56


Kaza akşam saatlerinde Bağlık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarşı istikametine giden Erdal Yaman’ın (27) kullandığı 67 NL 615 plakalı otomobil karşı yönden gelen Cemil Aslanbay’ın (50) kullandığı 67 TU 719 plakalı otomobil mahalle içinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Erdal Yaman’ın eşi Tuğçe Yaman (23) yaralandı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı Tuğçe Yaman’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki sürücüde ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Savcılık makamınca kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:49
  • Güneş :05:14
  • Öğle :13:07
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!