Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Bağlık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarşı istikametine giden Erdal Yaman’ın (27) kullandığı 67 NL 615 plakalı otomobil karşı yönden gelen Cemil Aslanbay’ın (50) kullandığı 67 TU 719 plakalı otomobil mahalle içinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Erdal Yaman’ın eşi Tuğçe Yaman (23) yaralandı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı Tuğçe Yaman’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki sürücüde ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Savcılık makamınca kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.