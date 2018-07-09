(Özel) Böyle yasak görülmedi

Zonguldak’ta 55 yaşındaki emekli Yüksel Alkız, deniz sevdası yüzünden mahkemelik oldu. 2015 yılında hakkında defalarca "Denizde ceset var" ihbarı yapılan ve gemilerin rotasına girdiği gerekçesiyle kamu görevlilerini gereksiz yere meşgul etmekten ve hakkında Kabahatler Kanunu’na muhalefet olmak suçundan dava açılan Alkız’a idari para cezası kesilmişti. Alkız ayrıca 2015 yılında Sahil Güvenlik tarafından denize girmeme cezası da almıştı.

İçişleri Bakanlığına bağlı ’Açık Kapı’ bürosuna başvuran trajikomik hikayenin sahibi Alkız, aldığı özel izinle 2,5 yıl sonra denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Hakkında defalarca ihbar yağmıştı

Liman arkası mevkiinden denize giren Alkız, 4 ile 6 saat arasında can yeleğini giyerek yüzmenin keyfini çıkarttı. Alkız hakkında, 2013 yılında da Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve 112 ekiplerini harekete geçiren boğulma ihbarlar yapılmış, olayın asılsız olduğu ortaya çıkınca ekipler rahat bir nefes almıştı.

Gazetecilere konuşmaktan çekinen Alkız, "2015, 2016, 2017, 2018 yılında bugün 4. gün denize giriyorum. Karşıma çıkan camgöz balıkları görüyordum. Bana bir şey yapmıyorlardı. Bilfiil 1988 yılından beri yüzüyorum" dedi.

"İzni valilikten mi aldın?" sorusunu yanıtsız bırakan Alkız, 6 saat denizde yüzeceğini belirterek ayağına giydiği paletlerle denize açıldı.