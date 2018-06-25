Tosun, “Kaybeden yok, Zonguldak kazandı

24 Haziran seçimlerinin AK Parti teşkilatları ve Zonguldak halkı için ikinci bir bayram olduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Kaybedenin olmadığını, Kazananın hem ülkemiz, hem de Zonguldak olduğunu söyledi.

Gerek Ülke Genelinde ve Gerekse Zonguldak’ta Halkın tercihini kavgadan yana değil hizmetten, kalkınmadan ve güçlü Türkiye’den yana kullandığını, Terörle Mücadelenin sonuna kadar kararlılıkla devam etmesini istediğini, 2023 hedefine ve vizyonuna evet dediğini, Türkiye’nin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Partiye güvendiğini ortaya koyduğunu ifade eden Zeki Tosun, “Seçim kampanyası süresinde hem zevkli ve hem de çetin bir süreç yaşadık. Seçim kararının alınması ile birlikte meydanlara, sahaya inen teşkilatlarımız, Milletvekili adaylarımız, kararlılıkla, azimle ve erdemle çalışarak bugünkü sonucu almakta büyük rol oynadılar. Bu nedenle Bizlere güvenen ve her türlü desteği veren Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Merkez Yöneticilerimiz başta olmak üzere 27. Dönem Milletvekili olan Parlamentoda bizleri temsil edecek olan Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar’ın yanı sıra, sıralamayı sorun etmeden, her türlü fedakarlığı yapıp, çalışma temposunu düşürmeyen Adaylarımız Züleyha Arıman ve Burhan Onuk başta olmak üzere, önceki dönem Milletvekillerimize, İl Yönetimindeki arkadaşlarıma, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan ve yönetimine, İlçe Başkanlarımıza ve yönetimlerine, Milletvekili aday adaylarımıza, Belde Başkan ve Yönetimlerin, Mahalle başkan ve yönetimlerine, Köy temsilcilerimize, Sandık Kurullarımıza, Sandıkta görev almış olan üye ve müşahitlerimize, sorumlularımıza, Kadın Kollarımıza, cefakar Gençlik kollarımıza, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerimize, Partimizin kuruluşundan buyana görev almış olan tüm yöneticilerimize, küskünlüğü ortadan kaldırıp, birlik içinde, kucaklaşarak çalışmalarını yürüten teşkilat mensuplarımıza, engelliler komisyonumuza, Üniversite ve Lise teşkilatlarımıza, Partimize gönül vermiş saygıdeğer üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçim kampanyası boyunca düzeyli ve sakin bir çalışma içinde gayret gösteren tüm siyasi partilerimizin başkan ve teşkilatları ile milletvekili adaylarına, seçim kampanyası sürecinde ve seçim günü güven ve huzurun sağlanmasında önemli rol oynayan Başta Valimiz Ahmet Çınar olmak üzere Bürokratlarımıza, İl Emniyet müdürümüz Ahmet Metin Turanlı olmak üzere Emniyet güçlerimize, Jandarma teşkilatımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yönetimlerine, İrade Erdem ve Cesaretle 2023 hedefine emin adımlarla ilerleme yolunda yolunu çizen saygıdeğer halkımıza yürekten ve cani gönülden teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı içinde yer alarak düzeyli ve istikrarlı bir çalışma gösteren Milliyetçi Hareket Partisi’nin adaylarına, İl, İlçe, Belde başkan ve yönetimlerine, Ülkücü kardeşlerimize, Büyük Birlik Partisinin il, ilçe başkan ve yönetimlerine, Alperenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.