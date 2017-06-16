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16 Haziran 2017 13:06

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

16 Haziran 2017 13:06


Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Zonguldak’ın Çaydeğirmeni Beldesi meydana geldi. Zonguldak istikametinden Devrek istikametine giden 34 NE 3618 plakalı araç ile Devrek istikametinden Zonguldak istikametine giden 67 NZ 993 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri araç içinde bulunan sürücülere ilk müdahaleyi yaptı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan araç sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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