Adanalı Boşnaklardan Kütahyalı’ya suç duyurusu

Adana Bosna Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Gül, yaptığı açıklamada, Kütahyalı’nın sarf ettiği sözlerin kelimenin tam anlamıyla belden aşağı terbiyesizce, dini ve milli geleneklerimize uymayan sözcükler olmasının yanında, aynı zamanda ırkçı, aşağılayıcı, küçümseyici, tahrik edici, nefret ve hakaret edici sözcükler olduğunu belirterek, kınadıklarını söyledi.

Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneği Başkanı Mukadder Kılıçarslan da Rasim Ozan Kütahyalı hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, nitelikli hakaret nefret suçlarından suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçede, şüphelinin cezalandırılması, ayrıca hakkında kamu davası açılması da talep edildi.