Doğan: “Anızın parçalanması için çiftçiye destek verilmeli, yakmayan ödüllendirilmeli”

Doğan, mısır ve buğday hasadı sonrası tarlada kalan anızın her yıl bilinçsiz bir şekilde yakılmasının, hem toprağa hem de çevreye geri dönüşü olmayan ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Hasadın ardından bitki kalıntılarının ekonomik olacağı düşüncesiyle yakılarak ortadan kaldırılıp tarlayı ikinci ürüne yetiştirme çabasının oldukça yanlış bir yöntem olduğunu belirten Doğan, “Bu davranış, organik maddeler ve canlılar yandığı için verimli topraklarımızı fakirleştiriyor. Çiftçiler bu yolla kar ettiğini sanıyor, ama insanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sürdürülebilir tarımı adeta baltalıyor” dedi.

Doğan, ağırlıklı olarak küçük ölçekli ve kiralanan tarlalardaki anız yangınlarının, üreticilere sağlanan desteklerin daha iyi noktalara getirilmesiyle sona erebileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Toprak yapısının bozulmasının yanı sıra insan sağlığını tehdit eden ve atmosfere salınan karbondioksit gazı ile iklim değişikliğine yol açan anız yakılması sorunu, üreticiye sap parçalayıcı makinelerin temini konusunda imkânlar sağlanması ile giderilebilir. Çiftçilerimize bu konuda destek sağlanmasının yanı sıra, yakmayan üreticiler de ödüllendirilmelidir. Böylece, zaten tohum, mazot, gübre ve ilaç gibi girdi fiyatlarının yüksekliği karşısında ayakta durmakta zorlanan üreticiler, yanlış olan bu yöntemden uzaklaşmış olur. Yetkililerimizin, bu öneriyi dikkate alacağını düşünüyor, her ne olursa olsun bir kez daha üreticilerimizi anızı yakmamaları konusunda uyarıyoruz.”

"Anızın yakılması giderleri artırıyor"

Doğan, yakılan ateşle toprakta ölen mineraller yüzünden, üreticilerin, sonraki ürün ekimlerinde daha fazla gübre, zararlılara karşı daha fazla kimyasal ilaç ve gübre kullanmak zorunda kaldıklarına da değindi.

Anız yakılan tarlalardaki ürünün tadı ve kokusunun bozularak kalitesinin düştüğünü anlatan Doğan, bunun da besin zinciri yolu ile toplum sağlığını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.