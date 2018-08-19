Kurban Bayramında Adanalılar ucuz ve serin tatili seçti

Adanalıların, yazların sıcak geçmesi nedeniyle geleneksel olarak ilgi duyduğu ve yaz aylarında uzun bir süre konakladığı 600 metre yükseklikten sonra başlayan yaylalar, gerek serinliği gerek ormanlarının sağladığı bol oksijenli havası gerekse ucuz olması ve görsel değerleri nedeniyle rağbet görüyor. Bu yıl Kurban Bayramı’nın da Adana’nın en sıcak olduğu Ağustos ayına denk gelmesi yaylalara olan rağbeti biraz daha artırdı. Ağustos ayının sonuna gelindiği şu günlerde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması ve nemin yüzde 70’lere yükselmesiyle Adana’da yaşayanlar serin ve gürültüsüz bir ortamın hayali içinde yaşıyor.

Yerli ve yabancı turistler için denize sahili olan beldeler ve ilçelere göre yaylalarda konaklama ücreti çok ucuz. Denize sahili olan bir pansiyonda bir gün konaklama ücreti 200 ile bin lira civarında olurken, yaylada pansiyonda kalmanın 1 günlük bedeli en az 50, en fazla 150 lira civarında. Yaylalarda üstelik 3 aylık çok ucuza ev kiralama imkanı da bulunuyor. Bu yönüyle özellikle yaylalar yerli turist tarafından büyük rağbet görüyor. Bu nedenle yaylalarda yazın nüfus patlaması yaşanıyor. Kışın 2 bin ile 5 bin arasında değişen yayla nüfusları yazın en az 20 bine yükseliyor.

Adana’nın meşhur yaylaları

Pozantı ve Yenikonacık Yaylaları: Adana il merkezine 112 kilometre uzaklıkta olan Pozantı ilçesi, aynı zamanda yayla özellikleri de taşıyor. İlçe merkezinin 3-4 kilometre batısında yer alan Yenikonacık Yaylası ise Pozantı’nın bir mahallesi konumunda.

Akçatekir Yaylası: Pozantı ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki yayla, Adana-Ankara E-90 Otoyolu’nun 95. kilometresinde. Yolun her iki yakasında çok geniş bir alana yayılıyor.

Bürücek Yaylası: Akçaköy ve Tekir Yaylası’nın birleşmesiyle oluşan Akçatekir beldesinin bir mahallesi konumunda. Yaylaya şehirlerarası otobüsler ve Adana ile Tarsus’tan yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve midibüslerle yaz-kış günün her saatinde gidilebiliyor. Çam, ardıç ve meyve bahçeleri arasında kurulmuş olan yaylada, yayla mimarisine uygun yapıların yanında farklı mimari tarzların örneklerini de görmek mümkün.

Belemedik Yaylası: Adana’ya 117 kilometre, Pozantı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan bu yaylaya tren ve özel araçla ulaşılabiliyor. Zengin doğa manzarası tamamen bakir durumda. Ayrıca 1. Dünya Savaşı’nda burada görev yapan Alman personelden kalan yapılar ve mezarlık bulunuyor. Çakıt Çayı kıyısında kurulmuş yörenin taştan ve ahşaptan yapılmış yayla evlerinde konaklanıyor. Yaban hayatı yönünden zengin olan yaylada yabankeçisi, yabandomuzu ve yırtıcı kuşlar gözetlenebilir. Doğa fotoğrafı çekmek, kamp kurarak tatil yapmak isteyenlerin, ihtiyaçlarını beraberinde götürmeleri gerekiyor.

Armutoğlu Yaylası: Adana’ya 119 kilometre, Pozantı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Pozantı-Ankara yol ayrımından doğuya doğru (Sarımsak Dağı) dönülerek 13 kilometrelik çam ve köknar ormanları içinden geçilerek ulaşılıyor. Ulaşımı tamamen özel araçla yapılıyor. Yaylada bulunan arazilerin çoğunluğu orman alanıdır. Tamamen bakir durumda olan yayla, sedir, köknar, ardıç ağaçları ve kır çiçekleriyle iç içedir. Sarımsak Dağı’nın eteğinde bulunması nedeniyle yaban hayatı bakımından da çok zengindir.

Doğayla baş başa buz gibi akan pınarların başında çadır kurarak kamp yapmak, çevrede bulunan yaban hayatını incelemek ve görüntülemek isteyenlerin tercih edeceği bir yayla.

Asar Yaylası: Pozantı-Çamardı karayolunun 14. kilometresinden kuzey-batıya (Sola) dönülerek ulaşılır. Yörenin yayla mimarisine uygun ahşap ve taşlardan yapılan yayla evleri, çam, köknar, sedir ağaçları ve meyve bahçeleriyle iç içedir. Kamp kurarak piknik yapılabilir.

Fındıklı Köyü Yaylası: Pozantı-Çamardı karayolunun 10. kilometresinde bulunan yayla köyü, bağlar ve bahçeler arasına kurulu bulunuyor. Yaylaya günün belirli saatlerinde Pozantı ilçesinden minibüslerle ulaşım sağlanıyor. Kır kahveleri, bakkal ve sağlık ocağının hizmet verdiği yaylada kamp kurarak piknik yapılabiliyor.

Kızıldağ Yaylası: Adını Kızıldağ’dan alan yaylaya, Karaisalı ilçesinden 27 kilometre asfalt yolla ulaşılıyor. Karaisalı ilçesi halkının yoğun olarak rağbet ettiği yaylada kır kahveleri, kır lokantaları, bakkallar, fırınlar ve kasaplar hizmet veriyor. Elma, armut, kiraz, vişne ve ceviz ağaçlarıyla iç içe olan yaylada kamp kurarak Kızıldağ’a yaya yürüyüşü (Trekking) yapılabilir, yaban hayatı incelenerek fotoğraf çekilebilir.

Ağcakise, Başpınar, Bıcıdeli, Ardıç, Çarkıpare, Kelerbaşı ve Kosurga Yaylaları: Birbirine 3-5 kilometrelik kısa mesafedeki ve bakir durumdaki bu yaylalar ormanlık alan içinde kurulu bulunuyor. Çadırlı kamp kurup doğa fotoğrafları çekmek, orman içinde küçük gezinti yaparak Zehli Kalesi’ni görmek isteyenlerin her türlü ihtiyaçlarını yanlarında götürmeleri gerekiyor.

Meydan Yaylası: Aladağ ilçesine 6 kilometre uzaklıkta olan yaylaya stabilize yolla ulaşılıyor. Bin 700 metre rakımda bulunan yayla, ardıç, çam, köknar, sedir ağaçları ve meyve bahçeleriyle iç içe. Kır lokantaları, kahveler, bakkallar hizmet veriyor. Telefon ve elektriğin mevcut olduğu yaylada, yayla mimarisine uygun ahşap ve taş yapılarda konaklanıyor. Ormanlık alan kıyısında kamp kurularak piknik yapılabiliyor. Yaylaya Aladağ ilçesinden minibüsle gidilebiliyor.

Horzum Yaylası ve Çulluuşağı Köyü: Kozan ilçesini, Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli ilçeleriyle Kayseri’ye bağlayan karayolu üzerinde de Çulluuşağı Köyü (Yaylası) bulunuyor. Kozan ilçesi halkı tarafından kullanılan Horzum Yaylası ise çam, çınar, üzüm bağları ve meyve ağaçlarıyla iç içe. Yöre mimarisinin çok güzel ahşap örneklerinin bulunduğu yaylada, bakkallar, kır kahvesi ve lokantalarla sağlık ocağı hizmet veriyor. Telefon ve elektriği mevcut olan bu yaylalara ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerle yaz-kış yıl boyunca gidilebiliyor, kamp kurularak piknik yapılabiliyor.

Göller Yaylası: Kozan ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki yayla, tamamen bakir durumda. Ormanlar ve kır çiçekleriyle kaplı bulunan yaylada, elektrik ve telefon bulunuyor, bakkal ve kır kahveleri hizmet veriyor. Yaylaya, yaz aylarında Kozan ilçesinden günün belirli saatlerinde minibüsle gidilebiliyor. Kamp kurarak doğayı incelemek isteyenlerin, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını yanlarında götürmeleri gerekiyor.

İnderesi Köyü Yaylası: Feke ilçesinden 59 kilometre uzaklıkta bulunan ve güzel manzaralı yayla köyü, tamamen bağ ve bahçeler arasındadır. Otantik köy hayatını özleyenler, bu yayla köyünde tatillerini geçirebilir. Elektrik, telefon, sağlık ocağı, jandarma karakolu, bakkal, fırın ve kır lokantalarının hizmet verdiği köyde, Yahyalı tipi halı ve kilimler, çoraplar dokunarak satılıyor. Köyün çevresinde, çadırlarda konaklayarak hayvanlarını otlatan Yörüklerin misafiri olup kısa bir süre için hayatlarını paylaşabilir, rengarenk çiçeklerle kaplı kırlarda dolaşarak, çobanların yanık kaval seslerini dinleyebilirsiniz.

Çatak Yaylası: Saimbeyli-Tufanbeyli karayolunun 2. kilometresinden sola dönülerek bahçeler arasından geçen 3 kilometrelik yolla ulaşılıyor. Saimbeyli’den belediye otobüsleriyle gidilebiliyor. Dağ yamacından akan küçük şelalelerin beslediği ’Anıtçınar’ ağaçlarının gövde ve dalları üzerinde kurulmuş çardaklarda piknik yapılabilen bir yayla. Saimbeyli ilçesinin içme suyunun alındığı yaylada, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait küçük bir dinlenme tesisi de hizmet veriyor.

Obruk Yaylası: Saimbeyli-Tufanbeyli karayolunun 5. kilometresinde yolun her iki yanında yer alan tamamen bakir bir yayla. Ardıç, karaçam, sedir ağaçları ve kır çiçeklerinin çevrelediği ekilebilir alanlar, buğday ve arpayla kaplı. Yörüklerin tercih ettiği yaylada, kamp kurularak çevre gezileri yapılıp fotoğraf çekilebilir. Hiçbir altyapının olmadığı yaylada kamp kurup dinlenmek isteyenlerin, her türlü ihtiyaçlarını yanlarında götürmeleri gerekiyor.

Başpınar Yaylası: Aladağ ilçesinde yer alan yaylaya Adana’dan 95 kilometre asfalt yolla ulaşılıyor.