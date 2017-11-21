Adıyaman Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz mevsimi boyunca sürdürülen asfalt çalışmaları havaların soğumasına rağmen devam ediyor.

Asfalt çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi 21164 ile 21172 numaralı sokaklarda önce yol düzenleme ve kazı çalışması yapan ekipler, ardından da bu yolları asfaltlayarak halkın hizmetine sundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yolu kısa süre içerisinde asfaltladıklarını belirterek, havalar tam soğuyana kadar çalışmalarının şehrin muhtelif yerlerinde devam edeceğini dile getirdi.