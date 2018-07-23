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23 Temmuz 2018 18:45

Adıyaman’da ikamet yangını

Adıyaman’da, Suriyeli ailenin kaldığı ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman’da ikamet yangını

23 Temmuz 2018 18:45


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında Suriyeli Fetiye Hasin’in kaldığı ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen olayda Fetiye Hasin isimli Suriyeli kadın dumandan etkilenmesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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