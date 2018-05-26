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26 Mayıs 2018 13:54

Adıyaman’da köylerin sorunları çözüme kavuşuyor

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Ramazan ayında köy gezilerine devam ediyor.

Adıyaman’da köylerin sorunları çözüme kavuşuyor

26 Mayıs 2018 13:54


Kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla Adıyaman İl Özel İdaresi, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ve KÖYDES Projeleri kapsamında kırsal kesimin karşılaştığı sorun ve sıkıntılar yakın takibe alınarak çözümü için yoğun gayret sarf ediliyor.


Vali Nurullah Naci Kalkancı, kırsal kesimin sorun ve ihtiyaçlarını yerinden tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla başlattığı köy gezilerine Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven, Çemberlitaş, Yenice, Toptepe, Olgunlar, Kemerkaya, Kalburcu, Girik, Düzce ve Gözebaşı (Karti) köyleriyle devam etti.


Gerçekleşen köy ziyaretlerinde Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya Vali Yardımcısı Adem Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy eşlik etti.


Gittiği her köyde köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet ederek köyün sorunlarını ve eksikliklerin dinleyerek gerekli notlarını tutan Vali Kalkancı, köylülerin dile getirdiği sorunların çözümü noktasında Vali Yardımcısı Adem Kaya’ya talimat verdi.


Gittiği her köyde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Öncelikli hedefimiz köylü vatandaşlarımızın ayağına hizmetin en kalitesini götürmektir. İl Özel İdaresi ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla köylerin alt yapısının iyileştirilmesine dönük güzel hizmetlerin hayata geçirildiğini görüyoruz. Yapılan hizmetlerle köylerimizin artık daha yaşanılır hale geldiğini görüyoruz. Bu hizmetlerin kalitesini daha da yükselteceğiz. Kırsala olan yatırım ve hizmetlerimiz bir köye yönelik değil, tüm köylerimizi kapsamaktadır. Ama tabi ki acil ve öncelikli olanı ön plana alıp yapmaya çalışıyoruz. Adıyaman’da kırsal kesimin çözüm bekleyen tespit edilmiş acil sorunlarını devletimizin bize sağladığı imkânlar ölçüsünde çözmeye çalışıyoruz. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da desteğiyle bu çözüm daha da kolaylaşacaktır. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Bizim anlayışımız da “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” düşüncesi vardır. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın devletine, milletine bayrağına büyük bir bağlılık içerisinde olduğunu görüyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizin huzur ve refahını da arttırsın” dedi.


Gittiği köylerde etrafına toplanan çocuklara da özel ilgi gösteren Vali Nurullah Naci Kalkancı, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köylü vatandaşlar ise, köylerinin sorunlarının çözümüne ilişkin gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Vali Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.




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