Basın mensupları sağlık ile ilgili bilgilendirildi

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan ve üst düzey yöneticiler tarafından Sağlık Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz Adıyaman’da ki genel sağlık yatırımları ile ilgili, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan ise hastanedeki gelişmeler ile ilgili sunum yaptı.

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle birlikte 1,2 ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarında devrim niteliğinde değişiklikler ve yenilikler olduğunu belirterek, hizmet anlayışı konusunda dünyaya örnek olacak çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Sağlıktaki değişim ve dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini ve sağlıktaki gelişmelerin ülkemiz adına gurur verisi olduğunu ifade eden Erdoğan Öz, “Adıyaman’da sunulan sağlık hizmetlerinin ulaşılır olması, kalıcı olması, kaliteli olması için gece gündüz demeden çalışmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmadan bir an ödün vermeden en üst seviyede sağlık hizmetini ilimizde sunmaya gayret ediyoruz. Adıyaman özellikle son yıllarda yeni sağlık tesisleri, yeni hastaneler, tıbbi tesisat ve donanımlar, fiziki gelişmeler, revizyonlar, yeni yoğun bakımlar, üst seviyede ameliyathaneler, yeni hekimler ve yardımcı sağlık personelindeki artışların yanı sıra il dışına sevk eden değil, sevk alan bir duruma gelmiştir. Sağlıkta gelinen bu noktada, bu büyük başarı da çok ciddi katkılar olan Valimiz Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve diğer milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca 365 gün 24 saat eşinden çocuğundan vakit çalarak gece gündüz demeden Adıyaman’da sağlık hizmetlerinin en üst seviyede verilmesi için gayret sarf eder tüm sağlık çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan Öz sunumunda ise, “Sağlıkta Dönüşüm Programının başlangıcından itibaren sağlık personeli sayımız 3,7 kat artmıştır. Bin 921 olan personel sayısı 2018 yılında 7 bin 61 kişiye ulaşmıştır. 80 olan Uzman hekim sayısı 2018’de 384’e yükselmiş, pratisyen hekim 191’den 478’e, diş hekimi 16’dan 105’e, ebe-hemşire ise 622’den bin 736’ya yükselmiştir. 2017-2018 yılları içerisinde toplam 7 adet yeni acil yardım ambulansı alınmıştır. Yeni ambulansların dahil olmasıyla ilimizde 30 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 50 adet ambulans ile hizmet verilmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesi yatak sayısı 545 iken bin 339’a yükseltilerek ilimizin yatak kapasitesinde 2,5 kat artış sağlanmıştır. 112 Ambulans ile il dışı sevk sayısı ise yüzde 67 azalmıştır. İl dışından 2016 yılında 18 bin, 2017 yılında 32 bini aşkın hasta tedavi amaçlı ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanemize başvurmuştur. İlimiz tarihinde ilk kez Bakanlığımızın belirlediği hedeflerin üzerine çıkılarak Merkez ve İlçe Hastanelerimizde 7 tane Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerimizce 16 bini aşkın hasta ziyareti gerçekleştirilmiştir. Sağlık Tesislerimize bağlı 6 diyaliz merkezindeki cihaz sayıları arttırılarak 63’e çıkarılmıştır. İlçe ve köylerimizde ikamet eden tüm diyaliz hastalarının hizmet alımı sözleşmesine dahil edilmesi ile sorunsuz bir şekilde ulaşımları sağlanarak tedavi hizmeti almaları mümkün hale getirilmiştir. Eğitim Araştırma, Kahta, Besni, Gölbaşı ve Çelikhan Devlet Hastaneleri ‘Dijital ve Güvenli Hastane’ unvanını almıştır. Dijital Hastane unvanı almaya hak kazanarak bölgede bir ilke imza atmış ve A, B, C, D grubu tüm hastaneleri HIMSS ile sertifikalandırılan Türkiye’de 2. il olmuştur. Böylelikle sağlık tesislerimiz; Türkiye’deki yaklaşık bin 200 hastane içinde ilk 53 sağlık kuruluşu arasında yer almaya hak kazanmıştır. 2015 ile 2017 yılları arasında Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 75 yataklı Gölbaşı Devlet Hastanesi, 10 yataklı Samsat İlçe Devlet Hastanesi, 20 yataklı Sincik Devlet Hastanesi, 6 Aile Sağlığı Merkezi, 2 Sağlık Evi 1 Personel Lojmanı (Tut) açılmıştır. Türkiye’de sayılı Onkoloji Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Perinatal Merkezi, Çocuk İzlem Merkezi, Morfoloji Binası ve Kreş gibi üniteleri kazandırıyoruz. Yatırım programına alınan projelerimiz ise, 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 150 Yataklı Devlet Hastanesi, 1 Nolu 15 hekimli ASM-TSM-HSL, 5 Aile Sağlığı Merkezi, 2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 2 Sağlık Evi ve 1 UMKE İstasyonudur” diye konuştu.

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz’ün ardından konuşan Fatih Doğan ise, hasta ile ilgili sonum yaptı. Daha sonra soru cevap kısmına geçildi. Gazetecilerin ihaleler, personel alımları ile ilgili soruları cevaplandı.

Fatih Doğan, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sürekli personel alındığı ile ilgili kamuoyunda dolaşan dedikoduların gerçeği yansıtmadı, personel sayısının bin 100’den 850 civarına düştüğünü aktardı.

Fatih Doğan, “Kamuoyunda sürekli Ahmet Aydın’ın yönlendirilmesi ile sürekli personel alındığı söyleniyor. Bu kesinlikle yalandır. Yeni hastaneye geçtiğimizden beri hiç personel alımı olmadı. Yedekte çalışan 8 kişi sürekli hale geldi. Bunun yanında son taşeronların kadroya geçmesiyle birlikte personel sayımızda düşüş yaşandı” diye konuştu.