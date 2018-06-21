Başkan Çakır güven tazeledi

Besni Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongrede Divan Başkanlığına Muhittin Çakır seçilirken, katip üyeliklerine ise Ali Can ve Bayram Kınık oldu. Kongrede mevcut Başkan Salih Çakır ve Abuzer Durmuş aday oldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongre, gündem maddelerinin okunması ile devam etti. Faaliyet, denetim ve bilanço raporları ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin okunmasının ardından seçime gidildi. 90 kişinin oy kullandığı seçimde mevcut Başkan Salih Çakır 54 oy alırken, Abuzer Durmuş 36 oy aldı. 54 Oy alarak yeniden başkan seçilen Salih Çakır, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.