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11 Ocak 2017 15:08

Çankırı’dan Kahtalı miniklere organik oyuncak

Çankırı’dan Kahtalı miniklere organik oyuncak

11 Ocak 2017 15:08

Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinden Adıyaman’ın Kahta İlçesi Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencilerine organik oyuncaklar hediye edildi.
Çocukların güvenle oynayabileceği el emeği oyuncakları organik ürünlerden hazırlayan Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezindeki kadınlar, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencilerine organik oyuncakları hediye olarak gönderdi.
Öğrencilerin ilk defa organik oyuncaklarla oynadığını vurgulayan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdür Vekili Emrah Kar, “Öğrencilerimiz aldıkları oyuncaklar sayesinde çok mutlu oldular ve doyasıya eğlendiler. İlk defa organik oyuncak ile oynayan öğrencilerimizin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Gelen oyuncaklar ile birlikte plastik oyuncaklardan doğal ve sağlıklı oyuncaklara geçiş yaptık. Böylece çocuklarımız daha sağlıklı oyuncaklara sahip oldu. Çankırı’dan okulumuza kadar oyuncakların gönderilmesinde büyük emeği geçen kursiyerlere, kurs eğitmeni Hatice Sare Karagöz Hanıma ve Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç e hediyelerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



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