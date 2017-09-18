Genç bayanlar hayvancılığa soyundu

Kahta ilçesinde "Büyükbaş Sığır Hayvan Hibesi" projesi kapsamında 33 bin TL hibe desteği projesine başvuru yapan 14 genç çiftçiye 6’şar adet olmak üzere toplam 84 düve dağıtıldı. Projesi kapsamında 13 ü bayan 1’i erkek olmak üzere 14 Kahtalı genç çiftçiye 84 düve dağıtıldı.

Proje kapsamında 6 düve alan genç bayan çiftçilerden Semra Oktay, “Bu projeyi çok beğendik. Genç çiftçiler için çok önemli bir proje. Bizim açımızdan iyi oldu. Başvurumuz kabul edildiği için mutluyum bize 6 tane büyükbaş hayvan çıktı. İnşallah daha iyi olur” dedi.

Büyükbey köyünde çiftçilik yapan Yusuf Ekinci, “Büyükbey köyünde oturuyorum. Bu projeye eşim başvurmuştu. Eşime bu proje kapsamında 6 tane büyükbaş hayvan çıktı. Bu proje gerçekten çok güzel bir projedir. Devlet yetkililerinden bu tür projelere devam etmelerini bekliyoruz. İnşallah bu proje bize faydalı olur. Refah durumumuz iyiye gider. Devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin” dedi

Kahta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Fahri Can, tarım bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Kahta’da özellikle bayan ağırlıklı olmak üzere 14 genç çiftçilerin toplamda 84 düve alarak istihdam edildiğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Can, “Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı projelere 33 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanması, vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gösterilmektedir. Çiftçilerimizin düvelerini alırken yaşadığı mutluluk bizi sevindiriyor. İlçemizde 2017 yılında genç çiftçi kapsamında ilçemizde bu sene 14 tane büyükbaş hayvan projesi geçti. Bunların 13 projesi bayan çiftçimize 1 tanesi ise erkek çiftçimize çıktı. Bu proje kapsamında özellikle yerli hayvana yöneldik. Her bir çiftçimize 6 dişi düveyi verildi. Bu proje kapsamında bakanlığımız tarafından toplam 30 bin TL, çiftçi katkı payına da 3 bin TL verilmek üzere toplam 33 bin TL çiftçilerimize hibe edilmiştir. İlçemizde 36 tane çiftçimize hibe çıkmıştır. Bunlardan 14 tanesi büyükbaştır. Bunların 7 veya 8 tanesi de küçükbaş ve diğer projelerimiz olmak üzere ilçemizde genç çiftçi ödemesi devam ediyor. Bu projede emeği geçen başta Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’ya , Kahta Kaymakamı Ahme Gazi Kaya’ya ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu