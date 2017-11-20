Hafif ticari araç alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Havalimanından kent merkezine doğru ilerleyen Abidin Ayaz yönetimindeki 02 FB 420 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından karayolunun 13. Kilometresinde alevler yükseldi.

Aracı durdurarak sağa çeken sürücünün yardımına görevden gelen polisler yetişti. Havalimanından dönen polis ekipleri yangını ilk müdahaleyi yaptı. Yangın söndürme tüpleriyle yangının büyümesine engel olan polislerin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’da havalimanından dönüşte denk geldiği araç yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Başkan Kutlu, trafikte kaza yaşanmaması için araçları yönlendirdi.

Yangının aracın elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.