İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki duvar arasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Hürriyet Mahallesinde bir evin taş duvarı arasına sıkışan kedi yavrusunun sesini duyan vatandaşlar, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.


Vatandaşlar yaptıkları bütün çalışmalara rağmen kediyi kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki duvar arasına sıkışan kediyi kurtardı. Yavru kediye verilen yemek ve sudan sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.