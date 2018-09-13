İki duvar arasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Hürriyet Mahallesinde bir evin taş duvarı arasına sıkışan kedi yavrusunun sesini duyan vatandaşlar, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Vatandaşlar yaptıkları bütün çalışmalara rağmen kediyi kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki duvar arasına sıkışan kediyi kurtardı. Yavru kediye verilen yemek ve sudan sonra serbest bırakıldı.