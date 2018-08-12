İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Emrah Demiral idaresindeki 02 DG 183 plakalı otomobil ile Nöyfel Özden idaresindeki 02 AP 168 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta Karayolu Kuruçay Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Emrah Demiral, Nöyfel Özden ile otomobillerde bulunan Hanım Demiral, Sakine Özden, Sevcan Özden, Hakan Özden, Mehmet Özden ve Seher Özden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan otomobiller olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.