İyilik-Der faaliyetlerini anlattı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-Der) Kahta yönetim kurulu üyeleri ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelerek dernek faaliyetlerini basın ile paylaştı.

Baraj kenarındaki bir resteurantta düzenlenen basın toplantısında konuşan İyilik-Der Kahta Temsilcisi Ekrem Kılınç, ‘Yeryüzünde iyiliğe dair ne varsa' sloganıyla dünyanın bir çok yerine yardım götürdüklerini belirterek dernek olarak faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahta başta olmak üzere tüm ülkedeki hayırseverlerin yardımıyla yetimleri koruyarak kimsesizlere sahip çıktıklarını vurgulayan Temsilci Kılınç, yanı zamanda da öğrencileri okuttuklarını, yoksullukla mücadele hedefiyle kalıcı istihdam ve rehabilitasyon projeleri ile her zaman ve herkese iyilik yapmak için uğraştıklarını ifade etti.

Ekrem Kılınç, “İnsanlık uğruna çıktığımız bu yolda, dünyayı iyilikle kuşatmak istiyoruz. Yetimleri koruyor, kimsesizlere sahip çıkıyoruz. Öğrencileri okutuyor, yoksullukla mücadele hedefiyle kalıcı

istihdam/rehabilitasyon projeleri ile her zaman ve herkese iyilik yapmak için uğraşıyoruz. Amacımız yardımı insana dönüştürmek, insanların ruhuna dokunmak, yüzlerini güldürmek ve gönüllülerimizle birlikte daha iyi bir dünya kurmaktır. Bu anlamda Nijer'de su kuyusu yapıldı. Her Ramazan ayında Kahta'daki ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere gıda-kumanya yardımı yapıldı. Her yıl Ramazan veya Kurban Bayramı'nda yetim çocuklar giydirildi. Her yıl Ramazan ayının 15'inde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla dernek gönüllülerimiz, Kahta'daki yetim ailelerin evinde iftar programı gerçekleştirdi. Her Kurban Bayramı'nda Afrika ülkelerine, alınan vekalet kurbanları gönderildi. Ben bu yıl Kahta İyilik-der temsilcisi olarak, Afrika ülkelerinden Burkino Faso'ya giderek verilen kurban bağışlarını bizzat kestirerek oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdik. Suriye'ye bir tır gıda ve giyimden oluşan muhtelif ihtiyaç malzemesi gönderildi. Her yıl Afrika ülkelerine, her aileye üçer tane olmak üzere süt keçisi gönderildi. Suriyeli ihtiyaç sahiplerine muhtelif zamanlarda gıda, et (adak kurbanları) dağıtımı yapılıyor. 2015'ten beri her ay Suriyeli 8 yetim çocuğa aylık 100 lira nakdi yardım yapılıyor. Kış aylarında özellikle Suriyeli ailelere soba ve yakıt yardımı yapıldı. Kış aylarında ihtiyaç sahibi aile ve fertlere kazak, ayakkabı ve battaniye yardımı yapılıyor. Yaz okulu çalışmalarına gönüllülerimizle birlikte destek verdik. Suriyeli çocukların eğitimi için kurslar organize ettik. Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımında bulunduk” diye konuştu.