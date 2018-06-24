Sedyelerle sandığa gittiler

Sandığa gitmekte güçlük çeken, sandığa kendi imkanları ile gidemeyecek olan hastalar için Sağlık Bakanlığının başlattığı uygulama bir çok hastanın sandık başına gitmesini sağladı. Adıyaman’da Evde Bakım Birimi tarafından yönlendirilen sağlık ekipleri evden aldıkları hastaların oy kullanmalarına yardımcı oldu.

Hastalar sağlık görevlilerinin yardımıyla sedyelerle oy kullanacakları okula getirilerek oy kullanmaları sağlandı. Çoğunluğu yaşlı olan hastalar, kendilerine yardım eden sağlık görevlileri ve devlet yetkilileri dua etti.