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24 Haziran 2018 12:03

Sedyelerle sandığa gittiler

Adıyaman’da sandığa kendi imkanları ile gidemeyen hastalar, sağlıkçıların yardımıyla sedyeler ile gidip oy kullandı.

Sedyelerle sandığa gittiler

24 Haziran 2018 12:03


Sandığa gitmekte güçlük çeken, sandığa kendi imkanları ile gidemeyecek olan hastalar için Sağlık Bakanlığının başlattığı uygulama bir çok hastanın sandık başına gitmesini sağladı. Adıyaman’da Evde Bakım Birimi tarafından yönlendirilen sağlık ekipleri evden aldıkları hastaların oy kullanmalarına yardımcı oldu.


Hastalar sağlık görevlilerinin yardımıyla sedyelerle oy kullanacakları okula getirilerek oy kullanmaları sağlandı. Çoğunluğu yaşlı olan hastalar, kendilerine yardım eden sağlık görevlileri ve devlet yetkilileri dua etti.




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