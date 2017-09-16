Sincik’te minibüsçülerden eylem

Sincik-Malatya arasında yolcu taşımacılığı yapan 80 Nolu Kooperatif üyeleri, 17 yıldan beri yolcu taşımacılığı yaptıklarını belirterek, ikinci bir kooperatif kurulmasını protesto etti. Sincik ilçe girişinde polis ve jandarma tarafından durdurularak merkeze girişleri engellenen minibüsçüler, bunun üzerine Malatya karayolunda araçlarını durdurarak yolu trafiğe kapattı. Yolda bir süre oturma eylemi yapan grubu emniyet ve jandarma yetkilileri ikna etmeye çalıştı. Eylem nedeniyle Adıyaman’dan ilçeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Grup adına açıklama yapan minibüs sürücüsü Abuzer Kaplan, çalıştıkları kooperatifin 2001 yılında kurulduğunu ve 52 ailenin ekmek kapısı olduğunu belirterek, ikinci bir kooperatifin zarardan başka bir getirisinin olamayacağını kaydetti. Kaplan, “İlçede ikinci bir kooperatifin kurulmasını istemiyoruz. Belediye tarafından yapılması gereken işler bir tarafa bırakılarak emekçi esnafla uğraşmaktadır. Karşımıza çıkarmak istediği kişiler bizim akrabalarımız, kardeşlerimizdir. Karşımıza ikinci bir kooperatifin çıkartılması için vatandaşı kooperatif kurmaya teşvik ederek kardeşliğimize zarar verilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Polise direnen gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı. Olay yerine gelen Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ise, grupla görüşerek hak arama yolunun mahkemeler olduğunu ve eylemcilerin dağılması gerektiğini söyledi. Yeni kurulan kooperatifin mahkeme kararı ile kurulduğunu, kendilerinin bir dahili olmadığını belirten Başkan Korkut, yapılan eyleme son verilmesini istedi.

Sincik Boğazı’nı trafiğe kapatan minibüsçüler eylemlerine son verdi. Minibüsçülerin araçlarını çekmesiyle yaklaşık 3 saat kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.