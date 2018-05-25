Tabanca ve tüfekleri pencereden atarken jandarmaya yakalandı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Uludam köyünde ikamet eden FETÖ terör örgütü firarisi olduğu iddia edilen G.Y. isimli kadının yakalanmasına yönelik Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında jandarma ekipleri tarafından G.Y.’nin evinde arama yapılırken, evin hemen karşı tarafında bulunan bir ikametin penceresinden aşağıya bir poşetin atıldığı fark edildi. Jandarma ekipleri poşeti incelediği esnada 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirdi. Durum üzerine alınan arama kararının ardından tabancaların atıldığı M.Y. isimli şahsın da evinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde de 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile tabanca ve tüfeklere ait mermiler ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalar, tüfekler ve mermiler muhafaza altına alınırken M.Y. isimli şahıs ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan, FETÖ firarisi olduğu iddia edilen G.Y.’nin ise evinde bulunmadığı, her yerde arandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.