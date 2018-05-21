Tapu Kadastro Teşkilatı 171. yılını kutluyor

yıldönümünü kutluyor.

21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulan Tapu Kadastro Teşkilatının 171. Kuruluş yıldönümü kapsamında, Kadastro İl Müdürü Zafer Türen kadastro çalışanları ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaptı. Kadastro İl Müdürü Zafer Türen ve beraberindekiler ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret ederek Kadastro Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Gerçekleşen ziyarette, kadastronun tarihçesi ve çalışmaları hakkında Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya bilgi veren Türen, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde merkez teşkilatı ile birlikte 24 adet Bölge Müdürlüğü, 970 adet Tapu Müdürlüğü ve 81 adet Kadastro Müdürlüğü ile yaklaşık 19 bin personelle 20 milyon vatandaşımıza 8 milyon civarında işlem yaparak hizmet veren yaygın ve köklü bir kurumdur. Adıyaman’da da toplam 104 personelle hizmet vermekteyiz. İlimizde toplam 627 birimin (köy/mahalle) tamamında kadastro tesis çalışmaları tamamlanmış olup, 2017 yılında 25 birimde sayısallaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Bugüne kadar ihaleli olarak 55 birimde (OR-KA) Orman Kadastrosu çalışmaları, 21 birimde orman alanları 2/B kullanım ve güncelleme kadastro çalışmaları, 11 birimde geçici 8. Madde kapsamında kadastro çalışmaları tamamlanmış olup, 2018 yılı içerisinde 1 birimde kendi imkanımız ile 3402 sayılı Kanunun 22-a maddesi uygulaması çalışması, 19 birimde 2/B alanları için ek-4 kullanım kadastrosu çalışmasına devam edilmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce planlaması yapılan Kadastro Müdürlükleri 2020 vizyonu çerçevesinde tüm ülke genelinde geçici koordinatlara sahip parseller ITRF sisteminde kesin koordinatların elde edilmesi amacıyla ilimizde 319 bin parselin 3402 sayılı Kanunca yenileme ve sayısallaştırma projelerini ihale ve planlaması yapılmaya devam etmektedir. Tapu kadastro Sürekli Gelişim Projesi ve Tapu Kadastro Modernizasyon projesi kapsamında çağın teknolojilerini hizmete en hızlı şekilde dönüştüren Genel Müdürlüğümüz, TAKBİS, MEGSİS ve TARBİS gibi projelerin daha da ileri boyuta taşımayı amaçlayarak, 3 boyutlu kadastro sistemine geçiş için projelere başlamış bulunmaktadır. Tüm çalışmalarımızda vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini en iyiye çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

Kadastro Müdürü Zafer Türen ve kurum çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, Türkiye’nin köklü ve önemli kuruluşlarından birisi olan Tapu Kadastro Teşkilatının 171. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, kadastro çalışanlarına başarılar diledi.