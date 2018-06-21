TBMM Başkanvekili Aydın: “İnce su kaynatıyor”

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikaları gezen ve işçilerle sohbet eden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 24 Haziran seçimleri için işçilerden oy istedi. Aydın, ziyaret esnasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin polis memuruna telefonda ağza alınmayacak sözler söylemesiyle ilgili soru üzerine Aydın, "Biz bunların cibilliyetini biliyoruz, geçmişini de biliyoruz. Yani artık son demlerinde Sayın İnce, şimdiden zaten yenilgiyi görüyor. Birinci turda bu işin biteceğini ve milletin sandıkta kendilerine ciddi bir ders vereceğini görüyor. Bu anlamda da adeta su kaynatıyor. Ne söyleyeceğini, nasıl konuşacağını bilmiyor. Her gün farklı bir role bürünüyor, kişilikten, kimlikten uzak, omurgadan uzak, bu anlamda da maalesef çok haksız çok haddini aşan söylemlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu gören aziz milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir” dedi.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Nurettin Demirtaş’ın Kandil’de öldürüldüğü iddialarıyla ilgili ise Ahmet Aydın, “Kim olursa olsun, kardeşi dahi olsa, kim olursa olsun eğer bu millete kurşun sıkıyorsa, bu millete namluyu uzatıyorsa, terör yapmak suretiyle milleti tehlikeye sokup, tehdit ediyorsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Terör odakları terör örgütleri, bütün bu terör odaklarına karşı, bütün terör örgütlerine karşı, terör eylemlerine karşı HDP başta olmak üzere herkesin safını net bir şekilde ortaya koyması lazım. İşte bu anlamda İYİ Parti’nin FETÖ ile arasına çok net bir şekilde mesafe koyması lazım. Yine HDP’nin PKK ve diğer türevlerine ilişkin olarak, diğer tere örgütlerine karşı mesafesini koruması lazım” diye konuştu.

Aydın, Türkiye’ye ekonomik baskı yapılmaya çalışıldığını ancak Türkiye’nin bunun da üstesinden geleceğini vurguladı.