Asker eğlencesinde silah atan 33 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde 23 Temmuz 2018 tarihinde yapılan asker eğlencesinde silah atılması ile ilgili elde edilen görüntüler sonucunda, 62 şüphelinin tespit edildiği bildirildi. Yapılan aramalarda, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 24 adet kurusıkı tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, yakalanan 33 şüpheli hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Genel Güvenliği Tehlikeye Düşürmek” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi.