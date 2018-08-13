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13 Ağustos 2018 18:33

Asker eğlencesinde silah atan 33 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da asker eğlencesinde havaya silah atılması olayına ilişkin tespit edilen 62 şüpheliden 33’ünün gözaltına alındığı bildirildi.

Asker eğlencesinde silah atan 33 kişi gözaltına alındı

13 Ağustos 2018 18:33


İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde 23 Temmuz 2018 tarihinde yapılan asker eğlencesinde silah atılması ile ilgili elde edilen görüntüler sonucunda, 62 şüphelinin tespit edildiği bildirildi. Yapılan aramalarda, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 24 adet kurusıkı tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, yakalanan 33 şüpheli hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Genel Güvenliği Tehlikeye Düşürmek” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi.




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