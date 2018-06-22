Bakan Eroğlu’undan sandık görevlilerine tavsiyeler;

Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Merkez İlçe Seçim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Termal bir otelde düzenlenen istişare toplantısına, Bakan Eroğlu’nun yanı sıra, Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, protokol üyeleri de katıldı. Kurul üyelerini çeşitli tavsiyelerde bulunan Eroğlu, "Sandıklarımızda en geç 06.59’da olmaya hazır mıyız? Sizden ikinci istirhamım yedekler var ya onların da mutlaka diğer kardeşlerim gibi 06.59’da orada olmasını ve müşahitlik vazifesini yapmasını istirham ediyorum. Kardeşlerim bir oy bir oydur, bazen bir oyla bir milletvekilinin kaybedildiğine şahit oldum. Sandık başkanlığının ve müşahitlik görevinin ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Meselenin gerçekten bir parti seçiminden ziyade devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbali olduğunu ve şer ittifakının yaptıklarını milletimize anlatacaksınız. Şer ittifakı diyoruz rahatsız olmuşlar ipin ipi ile kuyuya inilmez dedik rahatsız olmuşlar. İpi kim kurdu işte belli. CHP’nin özellikle Atatürk’ün partisi olmadığını CHP’nin bir grup tarafından esir alındığını işte bunu söyleyeceksiniz’’ dedi.