Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

Sezon başı hazırlıklarını Afyon’da sürdüren yeşil-beyazlılar, 1 günlük izinin ardından bugün sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda oynanan kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Bursaspor, daha sonra sahanın tamamına kurulan koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.