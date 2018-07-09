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09 Temmuz 2018 11:52

Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

09 Temmuz 2018 11:52


Sezon başı hazırlıklarını Afyon’da sürdüren yeşil-beyazlılar, 1 günlük izinin ardından bugün sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda oynanan kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Bursaspor, daha sonra sahanın tamamına kurulan koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.


Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.




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