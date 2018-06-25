Sandıklı’da seçim zaferi belediye balkonundan kutlandı

00’den itibaren Sandıklı Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar seçim sonuçlarını kutladı.

Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti bayrakları ve MHP bayrakları bulunan partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. Coşkulu kalabalık daha sonra Sandıklı Belediye Meydanına, buradan da Yunusemre Bulvarı ve İstasyon Caddesinde yürüyüş gerçekleştirdi. Havai fişek gösterileri eşliğinde meydana gelen kalabalığa Sandıklı Belediyesi balkonundan seslenen Belediye Başkanı Mustafa Çöl; “Cumhur İttifakının zaferinin kahramanları hepiniz hoş geldiniz. 11 mahallemizde, 46 köyümüzde, 1 beldemizde zafer yazan kahramanlar hoş geldiniz. 4 yılda zaferden zafere koştuğumuz ve sizlerle beraber kutladığımız zaferin mihmandarları hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hayırlı olsun. Meclisimizin kahramanı Cumhur İttifakına hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başkanına hayırlı olsun. Rabbim İnşallah daha güzel zaferler ile sizlerle beraber olmayı nasip etsin inşallah” dedi.

AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, bugün kazananın Cumhur İttifakı olduğunu ifade ederek; “Şer odaklarının yıkıldığı Cumhur ittifakının ilelebet sürmesi için Sandıklı tam gücüyle destek vermiştir. Bugün alnı secdeye gelen ve eli dualı insanların zaferidir. İple kuyuya inenler kuyuda kaldılar tarih ezdi ve sildi onları. Allah istikrarımızı, istikbalimizi ilelebet devam ettirsin. İttifakımız hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Sandıklı İlçe Başkanı İbrahim Özer, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.