Sandıklı’da yangın

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dün gece çıkan yangında iki evde büyük hasar oluşurken, 20’ye yakın küçükbaş hayvan da telef oldu.

Yangın, Sandıklı’nın Sorkun köyünde gece saat 03’00 sıralarında Ali Şenses adlı vatandaşın evinde başladı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın daha sonra bitişikteki Gökhan Ersöz’ün evine sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında Ali Şenses’in evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, ahır kısmındaki 20’ye yakın küçükbaş hayvan da telef oldu.

Evi kısmen yanan Gökhan Ersöz’ün eşyalarını komşular yardım ederek dışarı çıkardılar, itfaiyenin sabah saat 09.00’a kadar süren soğutma çalışmalarının ardında jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.