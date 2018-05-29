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29 Mayıs 2018 16:21

Aksaray’da ilk kez kalp kapak ameliyatı yapıldı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez kalp kapak ameliyatı yapıldı.

Aksaray’da ilk kez kalp kapak ameliyatı yapıldı

29 Mayıs 2018 16:21


Son dönemlerde bypass (açık kalp) ameliyatlarının ivme kazandığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez kalp kapağı ameliyatı yapıldı. Nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvuran 58 yaşındaki Emine Eti’nin yapılan tetkiklerinde mitral kapağında ciddi yetersizlik olduğu tespit edildi. Ani olarak kalp yetmezliği ve solunum sıkıntısı gelişen hastaya ameliyat kararı verildi. Ameliyat öncesi hazırlıkları tamamlanan hasta, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hakan Bingöl, Op. Dr. Metin Yılmaz ve KVC ekibi tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonucu, hastanın yetersiz olan mitral kapağı çıkartılarak yerine mekanik protez kapak yerleştirildi. Yoğun bakımda takip edilen hastanın genel durumun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği açıklandı.


Başhekim ve Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hakan Bingöl ameliyatla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak şu anda her türlü açık kalp ameliyatını yapabilecek uzman, tecrübe ve tıbbi donanıma sahibiz. Hastanede 2 yıldır da yapılan kalp ameliyatları son dönemde ivme kazandı. Aksaray’da ilk kez kalp kapak ameliyatı yaptık. Hastanın ciddi yetersizlik bulunan mitral kapağını çıkartarak, yerine protez kapak yerleştirdik. Hastamızın durumu gayet iyi. Son ameliyatla birlikte Aksaray halkının bize olan güveni artmıştır. Kalp hastalarının ameliyat olmak için Aksaray dışına çıkmalarına gerek kalmamıştır” dedi.




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