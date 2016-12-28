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28 Aralık 2016 12:29

Aksaray’da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı

Aksaray’da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı

28 Aralık 2016 12:29

Aksaray’da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 4’ü öğrenci, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Akin köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gültepe köyünden aldığı öğrencileri okula götüren Hamza Bülbül (58) idaresindeki 68 S 0359 plakalı öğrenci servisi, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan öğrenciler E.C. (13), B.Ç. (6), Z.Ç. (10) ve K.Ç. (6) ile hostes Elmas B. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan şoför Hamza Bülbül, "Araba sağa sola savurmaya başladı. Gazdan ayağımı tamamen çektim. Bu arada aşağıya uçtuk. 8 öğrenci vardı arabada. Tuzlama yapılmamış. Tuzlama olsa vatandaş rahat rahat gelir gider" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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