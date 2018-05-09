Başkan Üçok: “Suluova şehirleşme yolunda koşar adımlarla gidiyor”

Suluova’nın şehirleşme yolunda koşar adımlarla gittiğini belirtip ev hayali kuran vatandaşların sevinçlerine ortak olan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “En az bin tane konutu TOKİ işbirliğinde yapıp hak sahiplerine vereceğimizi söylemiştik. Bu sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyum. 3. etap 670 adet TOKİ konutunu Ağustos ayında teslimini yapacağız. 4. etap TOKİ konutlarını da 20 ay sonra teslimini yapacağız” dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Suluova Belediyesi işbirliği ile Yeni Mahalle’de inşa olan 4. Etap Toki konutlarının kura çekimi Mahmut Demir Kapalı Spor Salonunda yapıldı. 104 metrekareden oluşan 2+1 170 konut ile 134 metre kareden oluşan 182 adet 3+1 konut için çekilen kuraların ardından ev hayali kuran vatandaşların yüzleri güldü.

‘Suluova’yı kent görünümüne kavuşturacağız’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Şayet biz Suluova olarak çok daha önceki yıllarda nitelikli konut yapmış olsaydık ilçemizden göç olmazdı. Biz göreve gelince TOKİ işbirliğinde ilçemize nitelikli konut kazandırmak için Suluova’yı şantiyeye çevirdik. Bizimle beraber özel sektörde ilçe genelinde bine yakın nitelikli konut yaptı. Bu sayede ilçemizdeki eski konutlar yenileniyor, halkımız nitelikli konutlara kavuşmuş oluyor. Bu güzel bir gelişme” diye konuştu.

İlçedeki 15 bin konuttan yarıdan fazlası 2007 deprem yönetmeliğinden önceki konutlar olduğuna dikkat çeken Fatih Üçok, “Bu tarihten sonra ilçedeki konutlara bir standart ve kalite geldi. Bu değişim ve dönüşüm devam edecek. Bu gelişmeler bizim zenginleştiğimizin ve ekonomik gelirimizin de arttığının bir göstergesidir. Aynı zamanda şehrimizdeki ekonomik gelişmenin ve nüfus artışının göstergesidir. Eğer bir şehirde konut yapılmıyor ve alınıp, satılmıyorsa o şehirde nüfus ve ekonomik hayat gerilemeye başlamış demektir. Kazancımızı Suluova’da değerlendirmeliyiz. Suluova’da kazanıyorsak yatırımı da mutlaka Suluova’da yapmamız lazım. Ayrıca alış verişimizi Suluova esnafımızdan yapmamız lazım. Hep birlikte Suluova esnafına sahip çıkmamız lazım. Suluova şehirleşme yolunda koşar adımlarla gidiyor. Bir hayalimiz vardı. Kocaman bir şehir meydanı olan, parkları olan, kamu binaları ve konut stoku yenilenmiş, hereksin yaşamaktan keyif aldığı bir Suluova hayalimizi Allah’a şükürler olsun ki sizlerinde destekleriyle gerçekleştirdik. Değişim ve dönüşüm devam ediyor. Sizlerde destek verir ve Suluova ya sahip çıkarsanız Suluovamız hak ettiği konuma gelecektir” şeklinde konuştu.