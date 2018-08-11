Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna:

Dr. Mustafa Tuna, "Musluktan akan suyu tabi ki içebilirsiniz. Bunların her gün analizini yapıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz” dedi.

Dr. Mustafa Tuna, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu. Esnafı gezerek, bilgi alan ve taleplerini dinleyen Başkan Tuna, bürokratlarına sorunların çözülmesi için talimat verdi.

Asfalttan içme suyuna sorunlar çözülecek

Oto Sanayi Sitesi esnafı ile asfalttan yol bakım-onarımına, içme suyundan kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar birçok konuda sohbet eden Başkan Tuna adeta soru yağmuruna tutuldu.

Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ne aşamada olduğunu soran bir vatandaşa yanıt veren Başkan Tuna, “Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 11 ayrı etap var. Bu etaplardaki vatandaşların bir kısmı ile konut karşılığı anlaşılmış, bir kısmı kamulaştırılmış, bir kısmı ile daha anlaşma sağlanamamış. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüştüm. Kendisi de sağ olsun bize destek veriyor. Çözüm için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bu bölgede yaşayan vatandaşlara 3 milyon TL kira yardımında bulunulduğunu da hatırlatan Başkan Tuna, “Bölgedeki bazı vatandaşlarımıza adres gösterip elektrik, su gibi ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Belediyeye ciddi bir yük oluyor tabi. Bir an önce 13 bin 500 konutu yaptırmamız lazım” açıklamasında bulundu.

Kanal Ankara’da ihale aşaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşların Kanal Ankara Projesi’ne ilişkin merak ettiği soruları da yanıtlayarak, "Burayla ilgili proje aşaması tamamlanmak üzere. Onun ardından da, ihale aşamasına geçeceğiz. Ancak bu kez tek bir firmaya ihaleyi vereceğiz. Böylece tek muhatabımız olacak. İşler hızlı yürüyecek" dedi.

“Su israfının önüne geçmek için refüjlere su ihtiyacı az olan ağaç ve bitki dikiyoruz”

Su israfına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerinin altını çizen Başkan Tuna, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Bu sene yağmur iyi yağdığı için içme suyu sıkıntımız şimdilik yok. Ancak Allah su vermezse elbet sıkıntı olacak. Gerede’den de su getiriyoruz. Yine de su sıkıntısı yaşanma ihtimaline karşı israf konusunda çeşitli önlemler alıyoruz. Mesela orta refüj yeşillendirme çalışmaları kapsamında, su ihtiyacı az olan ağaç ve çalı gruplarını tercih ediyoruz. Bu konuda hepimiz üstümüze düşen görevi yerine getirmeliyiz.”

“Musluktan akan suyu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz”

İçme suyu konusunda vatandaşların endişelerini gideren Başkan Tuna, “Musluktan akan suyu tabi ki içebilirsiniz. Bunların her gün analizini yapıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz” dedi.

Başkan Tuna, esnaf ve vatandaşlarla yaptığı sohbetin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan “Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Şaşmaz Şubesi” binasında incelemelerde bulundu.