Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 21:42

Başkent’te feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Ankara-Bolu karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Başkent’te feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

18 Temmuz 2018 21:42


Kızılcahamam ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ankara-Bolu karayolu üzerinden Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 LZ 474 plakalı otomobil, Çeştepe mevkiinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda henüz plakalı belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taklalar atmaya başlayan 06 LZ 474 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Feci kaza nedeniyle 2 araçta bulunan 3’ü ağır 6 kişi yaralanırken, bazı kazazedeler araç içinde sıkıştı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, noktaya çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde yaralıları kurtarmak için işe koyulan ekipler, adeta zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan kazazedelerden 2’sinin sıkışarak can verdiği anlaşıldı. Yaralı halde kurtarılan 7 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara’daki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 1 kişinin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


Feci kaza nedeniyle araçlardan kopan parçalar yol üzerine saçıldı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik polislerince yolda işaretleme yapılırken, trafik yaklaşık 2 saatliğine kontrollü olarak sağlandı. Hayatını kaybeden kazazedelerin bedenleri, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.


Kaza hakkında soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç