Canlı müze Beypazarı, festivale bekliyor

Uluslararası Beypazarı Festivaline ziyaretçileri bekliyor. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, festivale ülke genelinde herkesi davet ederek, "Gelsinler, görsünler, yaşasınlar" dedi.

24. Uluslararası Beypazarı Festivali ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, 6-7-8-9 Eylül 2018 tarihlerinde 24. Uluslararası Beypazarı Festivalini düzenleyeceklerini belirterek festivalin sadece hain darbe girişiminin olduğu yılda ülke genelinde yapılmadığını söyledi.

"Mutlaka gelip görmelerini bekliyorum, anlatılmaz yaşanır" diyen Kaplan, ilçelerinin yemeklerini tatmalarını, tarihi mekanlarını görmelerini tavsiye ettiğini kaydetti.

Gazigündüzalp Türbesinde başlayacak

Festivalin 6 Eylül’de Hırkatepe köyünde Gazigündüzalp Türbesinde Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayacağını kaydeden Kaplan, Cuma günü yöresel ürünlerin ve yemeklerin sergilenmesi, yerel sanatçıların sunumları ve çeşitli ülkelerden gelen folklor ekiplerinin gösterileri ile devam edeceğini anlattı.

Kaplan, bu sene TRT’nin Akşam Sefası Konseri’nin yanı sıra sevilen sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ve İrem Derici’nin konserlerinin festival programında yer aldığını söyledi.

Beypazarı’nın turizm yanı sıra tarım ile de tanındığına dikkat çeken Kaplan, Beypazarı’nda yetişen ürünlerin ülke pazarlarında yer bulduğuna dikkat çekti.

Şehr-i Osmangazi projesi ile ilgili de bilgi veren Kaplan, kullanacakları alanın daha önce FETÖ’cü hainlere okul yeri olarak verildiğini belirterek, yapacakları projeyle okçuluk ve at biniciliği ile bir Osmanlı şehrini yaşatacaklarını vurguladı.

Kaplan, festivale ülke genelinde herkesi davet ederek ,"Gelsinler, görsünler, yaşasınlar" ifadesini kullandı.

İlçenin meşhur baklavalarını satan esnaflar da baklavaların tamamen el yapımı olduğunu ve 70 yaşlarındaki 3 kadının yaptığına dikkat çekerek, "Bayram tatilinde ve festivalde herkesi Beypazarı’na bekliyoruz. Baklavamız 80 katlı yemesi pek tatlı" dediler.

Beypazarı’nın meşhur güvecini, kurusunu, gümüş ve bakır işlerini yapan ustalar da adeta yaşayan müze olan ilçeye vatandaşları davet etti.