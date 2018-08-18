Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler, yeter ki siz dimdik ayakta durun" dedi. Erdoğan, Hakkari’ye müjde de vererek, "Yıl sonuna kadar doğalgazı ulaştıracağız" dedi.

AK Parti’de yönetimin belirleneceği 6. Olağan Kongre, Ankara’da Spor Salonunda başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak salonun dışında bulunan ve Türkiye’nin birçok kentinden gelen partililere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 17 yaşında, genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak bugün Türkiye’ye ve dünyaya en büyük mesajları verdiklerini ifade etti. Erdoğan, "Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Bizi bölmek parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda on binleri görüyorum" diye seslendi.

"Kongremizde mesajlar vereceğiz"

Türkiye’nin bugüne kadar hiçbir yerde eğilmediğini, sadece Allah’ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildiğini dile getiren Erdoğan, ABD’ye yönelik verdiği mesajda, "Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler, yeter ki siz dimdik ayakta durun" çağrısında bulundu.

Kongrede önemli mesajlar verileceğini kaydeden Erdoğan, bu mesajlarla birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerinin altını çizdi. Yapılacak çok şey olduğunu, atılacak çok adım olduğunu belirten Erdoğan, "Şu anda Ağustos ayını geride bırakıyoruz, 26 Ağustos’ta Malazgirt’teyiz. Malazgirt’ten Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. Arkadan 30 Ağustos geliyor, 30 Ağustos’ta da yine Kocatepe’deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Bitti mi, bitmedi ve kararlılıkla Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ardından Mart yerel seçimler. Yerel seçimlere hazır mıyız? Yerel seçimlerden yine en güçlü bir şekilde çıkmaya hazır mıyız? İnşallah şu büyükşehirlerin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız? Zira istiyoruz ki bütün büyükşehirlerimiz, 81 vilayetimiz modern bir belediyecilik anlayışını görsün. Bunun için de bu yeni sistemde AK Parti’nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, inşallah ülkemizde 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. İşte bakın şu anda elhamdülillah 80 vilayetimize doğalgazımızı ulaştırdık sadece Hakkari kaldı, onu da yıl sonuna kadar halledeceğiz. Bunlar insanca yaşamanın erdemidir, eğitimde sağlıkta adalette emniyette ulaşımda en güzelini yapmaya hazırız" diye konuştu.

Salı günü Kurban Bayramı olması vesilesiyle şimdiden tüm vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden Erdoğan, bayramın, milletin birliğini ve beraberliğini daim kılması, terörle mücadeledeki başarının devamını sağlamasını temenni etti. Erdoğan şu anda hacda ibadetlerini ifa edenlerin de gerek Mekke’de gerek Medine ve Arafat’ta yaptıkları duaların kabul olmasını niyaz etti. "Durmak yok yola devam" diyen Erdoğan, Rabia işaretini partililerin eşiliğinde tekrar etti ve "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye’yi hatırlatıyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve beraber Türkiye olacağız" mesajını verdi.

Erdoğan konuşmasının ardından partilileri selamlayarak kongre salonuna giriş yapmak üzere alandan ayrıldı.