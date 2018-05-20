Partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerleri belli oldu

YSK’nın 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı erken seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylarının ve ittifakların belirlenmesinin ardından hazırlıkların tamamlanması için çalışmalar hızla sürüyor. Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekimi yapıldı. Adaylar sırasıyla Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek olarak yerlerini aldı.

Seçime katılacak partilerin ve ittifakların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için bugün yine YSK’da kura çekimi yapıldı. AK Parti, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı birinci sırada, HÜDA-PAR ikinci sırada, Vatan Partisi üçüncü sırada, HDP dördüncü sırada, Bağımsız Türkiye Partisi beşinci sırada, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti’nin yer aldığı Millet İttifakı ise altıncı sırada yer aldı.

Partilerin ittifaklar içerisindeki yeri

Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti birinci sırada, MHP ikinci sırada yer aldı. Millet İttifakı içerisinde CHP birinci sırada, ikinci sırada Saadet Partisi ve üçüncü sırada İYİ Parti yer aldı.

Kura çekiminde açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, yurt içinde 56 milyon 329 bin 38, yurt dışında ise 3 milyon 47 bin 409 olmak üzere toplam 59 milyon 376 bin 447 seçmen olduğunu belirtti. Toplamda 11 partinin seçime katılacağını ifade eden Güven, diğer partilerin seçime katılmama kararının kurul tarafından kabul edildiğini belirtti.