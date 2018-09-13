Sakarya Zaferi yeniden yaşatıldı

13 Eylül Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir hafta boyunca coşkulu etkinlikler düzenlendi.

Polatlılılar, Sakarya Zaferi coşkusunu hafta boyunca yaşadı. İlk olarak Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkılması ile başlayan kutlamalar, 13 Eylül'e kadar her gün aralıksız festivaller, sergiler, gösteriler ve konserler ile devam etti. Gökhan Tepe, Ahmet Şafak, Turgay Başyayla, Mithat Körler, Kübra, Veli Erdem Karakülah ve Şavk-ı Anadolu Kültür ve Sanat Topluluğu ile vatandaşlar müziğe doydu. Her akşam aralıksız gerçekleştirilen konserlerin yanı sıra zafer kampı, Duatepe'ye meşaleli şafak yürüyüşü, Sakarya Zaferi temalı Sanat Festivali, şehitlere saygı nöbeti, kum sanatı gösterisi, sünnet şöleni, Sakarya Meydan Muharebesi temalı fotoğraf sergisi ve Sakarya Meydan Muharebesi belgesel galasına katılım yoğun oldu.

Duatepe'de bugün düzenlenen programda konuşan Piyade Albay Fatih Gürses, "Bayrak sevgisini her şeyin üzerinde tutan aziz milletimiz canı pahasına inancına ve istiklaline sahip çıktı. Sakarya Zaferi askeri ve siyasi sonuçlarıyla nihai zafere uzanan yolu aydınlatan bir meşale olmuştur" dedi.

Albay Gürses, Sakarya Meydan Muharebesi sürecini anlattı. Konuşmaların ardından muhabere yılları canlandırıldı. İlgiyle izlenen gösterinin ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.