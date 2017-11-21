Fiyatları 2 bin ila 18 bin lira arasında değişen pos cihazlarının esnafa büyük bir mali yükü olacağından bu cihazların kullanım zorunluluğu 1 yıl daha ertelenmeli” dedi.

POS cihazı olarak da kullanılabilen yeni nesil yazar kasaların esnafa büyük bir mali yük getirdiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil yazar kasa edinmenin esnafa zaten bir yük getirdiğini belirterek, "Her banka kendi yazılımını yüklüyor, parasını alıyor. Cihazların bakım, kontrol ve bunun gibi adlarla masrafları esnafa ikinci bir vergi gibi geliyor. Bu ödeme kaydedici cihazlar aynı zamanda pos makinesi olarak da kullanıldığında bankalar da komisyonlarını alıyor. Cihazların kullanımı yaygınlaştıkça kayıt dışılığın azalması ülkemiz için son derece olumlu ama esnafa getirdiği mali yük de oldukça fazla” ifadelerini kullandı.

Yazar kasa edinme zorunluluğunun 1 yıl daha ertelenmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Yeni nesil yazar kasa/pos cihazları 2014 yılı cirosu 150 bin liradan az olan esnaf için 2018’e kadar ertelenmişti. Esnaf ticari hayatta bir taraftan AVM’ler ve zincir marketlerle rekabet etmeye, bir taraftan da kira, stopaj, SGK primleri ve benzeri mali yüklerin altından kalkmaya çalışıyor. Bunlara bir de yeni nesil yazar kasaların alış ve aylık maliyetleri de eklenecek. En azından mevcut yazar kasaların mali hafızası dolana kadar bunlar kullanılabilmeli. Mali hafızası dolan esnaf yeni nesil cihazı da alsın. Tasarruflarımızı artırmamız gereken bu dönemde binlerce yazar kasayı çöpe atmaktansa mali hafızası dolana kadar kullanmalıyız. Kayıt dışılığı azaltmak için milli serveti heba etmeye hiç gerek yok. Bu yüzden yeni nesil yazar kasa/pos cihazı kullanma zorunluluğu 1 yıl daha uzatılmalı ve yalnızca mali hafızası dolan cihazlar yenisiyle değiştirilmeli” diye konuştu.