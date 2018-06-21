Türk donanması Akdeniz açıklarında gövde gösterisi yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikatın 18-22 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve karasuları ile Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edildiği ifade edildi. Açıklamada tatbikatı beş ülkeden yedi gözlemcinin izlediği belirtilerek, Türkiye’den bir fırkateyn, iki sahil güvenlik korveti, dört sahil güvenlik botu, dört helikopter, iki uçak, bir deniz güvenlik timi ile bir dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, KKTC’den ise üç sahil güvenlik botu, iki helikopter, iki romörkör ve bir arama kurtarma timinin katıldığı aktarıldı.